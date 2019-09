Twee kinderen omgekomen bij brand in Nederlandse Strijbeek

Bij een brand in een woning in het Brabantse Strijbeek in Nederland zijn twee kinderen om het leven gekomen. De brand brak even voor middernacht uit in een houten woning in een bosrijk gebied. Een vrouw die daar woonde en nog een derde kind konden tijdig uit de woning ontsnappen.

Een woordvoerder van de politie spreekt van een “drama”. De kinderen zijn niet van de vrouw, maar waren bij haar aan het logeren. Volgens de woordvoerder zijn ze alle drie nog geen 10 jaar oud. De brandweer heeft tijdens het blussen twee stoffelijke overschotten in het huis ontdekt.

De vrouw en het derde kind zijn door het ambulancepersoneel opgevangen. Familie van de slachtoffers krijgt medische en psychische zorg. De omgeving van de woning is gemarkeerd als plaats delict, al gaat de politie niet uit van opzet.

Bron: Belga