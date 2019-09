Trump veroordeelt droneaanval op Saoedi-Arabië, Pompeo beschuldigt Iran

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag de droneaanval op twee belangrijke olie-installaties van het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco veroordeeld. Dat deed hij tijdens een telefoongesprek met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken wijst met de beschuldigende vinger naar Iran. “De Verenigde Staten veroordelen de aanval van vandaag tegen belangrijke energie-infrastructuren. Gewelddadige acties tegen burgerzones en belangrijke infrastructuur voor de wereldeconomie verergeren de conflicten en het wantrouwen enkel”, klinkt het in een mededeling van het Witte Huis.

Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pomeo zit Teheran achter de aanval. Hij noemde het “een ongekende aanval op de energievoorziening van de wereld”. Jemenitische Houthi-rebellen, die banden hebben met Iran, eisten de verantwoordelijkheid van de aanval al op, maar dat weerlegt Pompeo.

“Teheran zit achter bijna 100 aanvallen op Saoedi-Arabië terwijl (de Iraanse president) Rohani en (de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken) Zarif doen alsof ze betrokken zijn bij diplomatie”, stelt Pompeo. “Er is geen bewijs dat de aanvallen vanuit Yemen kwamen.”

Het was volgens ANP de grootste aanval op de olie-infrastructuur van Saoedi-Arabië tijdens het huidige conflict in Jemen. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld.

Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land. Volgens een bron rond Saudi Aramco kan het bedrijf de productie van olie vermoedelijk weer snel opvoeren.

Bron: Belga