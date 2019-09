“Thomas Cook heeft dringend 1 miljard euro nodig”

Reisorganisatie Thomas Cook (Neckermann) zit in financiële problemen. Er is acuut meer dan 1 miljard euro nodig om het zwakke winterseizoen door te komen. Dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf. Redding van de Chinese aandeelhouder Fosun Tourism Group via een kapitaalinjectie samen met banken en een overname wordt volgens ingewijden met de dag onzekerder, aldus de krant.

Thomas Cook is in Europa goed voor een omzet van zo’n 10 miljard euro en heeft ruim 20.000 medewerkers. Jaarlijks gaan meer dan 20 miljoen toeristen met Cook op vakantie. Het is de oudste reisorganisatie, in de UK opgericht rond 1845.







Het verliesgevende toerismeconcern, dat touroperators, reisbureaus, hotels en vliegtuigen heeft, kampt met een schuldenlast van rond 2 miljard.

Bron: Belga