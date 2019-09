Spanje verovert tweede wereldtitel basket na vlotte zege tegen Argentinië

De Spaanse basketmannen hebben hun tweede wereldtitel beet. Spanje klopte in de finale van het WK in China Argentinië in Peking met vlotte 95-75. Ricky Rubio blonk bij Spanje uit met 20 punten. Ook Sergio Llull (15 ptn) en Marc Gasol (14 ptn) waren goed bij schot. Voor Argentinië volstonden 24 punten van Gabriel Deck niet.

Spanje rekende in de halve finales af met Australië, na twee verlengingen (95-88). Argentinië toonde zich dan weer sterker dan Frankrijk (80-66). ‘Les Bleus’ veroverden eerder vandaag het brons na een 67-59 zege tegen Australië.







Spanje won het toernooi in het verleden eenmaal, in 2006. Dat was de enige Spaanse WK-medaille tot dusver.

De Verenigde Staten wonnen de twee voorgaande toernooien. Tijdens de laatste editie in 2014 klopten de Amerikanen in de finale Servië. Frankrijk ging toen ook met het brons aan de haal. Dit jaar sneuvelde topfavoriet Team USA in de kwartfinales tegen Frankrijk, waarna het finaal als zevende eindigde. Dat was het slechtste Amerikaanse resultaat ooit.

bron: Belga