Shanghai Masters snooker – Ronnie O’Sullivan wint toernooi derde keer op rij

Ronnie O’Sullivan (WS-2) heeft zondag voor het derde jaar op rij het Shanghai Masters gewonnen. In de finale versloeg de 43-jarige Engelsman zijn landgenoot Shaun Murphy (WS-14) met 11-9. Hij liet daarbij breaks van 61, 54, 78, 53, 66, 130, 51, 124 en 86 optekenen. Murphy scoorde ook aardig: 62, 68, 61, 66, 61, 111, 82 en 90. “The Rocket” kwam niet goed uit de startblokken, maar werkte een 0-3 achterstand snel weer weg. Toch bleef Murphy tot 6-7 het voortouw nemen. Vervolgens won O’Sullivan vier frames op rij om tot op één spelletje van de toernooizege te komen. Murphy knokte zich nog terug tot 10-9, maar een beslissend 21e frame uit de brand slepen, lukte hem net niet.

“Ik moest het grootste deel van de finale maar proberen de schade te beperken”, erkende O’Sullivan. “Maar het is een beetje zoals in het golf met Seve Ballesteros of Tiger Woods. Je kan ze nooit afschrijven, want zo af en toe zijn ze tot iets magisch in staat. Dat is ook de signatuur van mijn spel. Al bij al was het een goede match. Ik ben blij dat ik er weer een trofee bij heb.”

“Ik heb niets meer te bewijzen en speel alleen nog de toernooien waar ik zin in heb. De fans willen me zien doorgaan zolang ik kan, maar ze verwachten niet van me dat ik overal speel. Anderen als Shaun, Judd Trump of Neil Robertson hebben nog records na te jagen. En om als één van de grootsten de geschiedenis in te gaan, moeten ze dat niet twee of drie seizoenen, maar tien of twintig jaar doen. Dat heb ik al achter de rug.”

“Ik ben blij met mijn prestatie”, reageerde Murphy. “Ik heb echt goed gespeeld. Ik denk dat het tegen eender welke andere speler goed genoeg was geweest om te winnen. Maar Ronnie is Ronnie.”

Voor de vijfde keer, op dertien edities, stond O’Sullivan in de finale. In 2008 werd hij runner-up, in 2009, 2017 en 2018 mocht hij de trofee ook al de lucht insteken.

O’Sullivan hield aan zijn zege 200.000 pond (225.000 euro) over, Murphy kreeg 100.000 pond. Voor de Order of Merit heeft dat geen gevolgen. Het Shanghai Masters is geen rankingtoernooi.

Finale:

Ronnie O’Sullivan (Eng/2) – Shaun Murphy (Eng/14) 11-9

19-65, 52-63(62), 18-86(68), 71(61)-43, 83-22, 81(54)-1, 84(78)-21, 48-73(61), 53-55, 73(53)-43, 8-99(66), 66(66)-61(61), 0-111(111), 130(130)-0, 91(51)-31, 74-1, 130(124)-0, 0-89(82), 35-90(90), 86(86)-29







bron: Belga