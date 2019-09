Saoedi-Arabië stopt tijdelijk productie op aangevallen sites

Na de droneaanval op twee belangrijke olie-installaties van het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco is de productie “tijdelijk” stilgelegd. Het heeft een invloed op ongeveer de helft van de productie, laat het Saoedische ministerie van Energie weten. De aanval “resulteerde in de tijdelijke opschorting van de productie op de sites van Abqaiq en Khurais”, verklaarde de minister van Energie, prins Abdulaziz bin Salman, in een mededeling.

Door de aanval is ongeveer de helft van de productie gestopt, wat neerkomt op 5,7 miljoen vaten ruwe olie, voegt hij er nog aan toe.

Bron: Belga