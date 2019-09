Red Dragons blijven ongeslagen na zege tegen Spanje

De Red Dragons (FIVB 12) blijven ongeslagen op het EK volleybal voor mannenteams. Na een 3-0 zege tegen Oostenrijk (FIVB 37) en een 3-2 overwinning tegen Duitsland (FIVB 27) haalden Sam Deroo en co. het relatief eenvoudig met 3-0 van Spanje (FIVB 35) in de Antwerpse Lotto Arena: 25-17, 25-21 en 25-14. De Spanjaarden gingen op de eerste speeldag met 3-2 onderuit tegen Slowakije en moesten gisterren niet in actie komen. Na hun zware vijfsetter tegen de Duitsers zagen de Belgen Spanje tot 15-15 standhouden, om daarna een versnelling hoger te schakelen: 25-17.

Spanje, vooral defensief sterk, wist in de tweede set langer aan te klampen. Het team van Brecht Van Kerckhove konden ze echter nooit in verlegenheid brengen. 25-21 verscheen op het scorebord.







Aanvoerder Sam Deroo bleef ook in de derde set mokerslagen uitdelen. De Spanjaarden keken al snel tegen een elfpuntenkloof aan (15-4). De Red Dragons handelden het vervolg zakelijk af: 25-14.

In de stand staat België, al zeker van de achtste finales, op kop met acht punten. Slowakije (FIVB 27) is tweede met vijf punten uit twee wedstrijden. Servië (FIVB 10) staat op de derde plaats met drie punten uit één match. Beide teams kijken elkaar om 18u30 in de ogen.

De top vier van elke poule stoot door naar de achtste finales. Morgen hebben de Red Dragons hun rustdag. Dinsdag om 20u30 spelen ze tegen Slowakije, woensdag om 20u30 staat het topduel met Servië op het programma, telkens in de Lotto Arena.

bron: Belga