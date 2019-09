Noorse tiener Kristian Arnstad tekent voor drie seizoenen bij Anderlecht

De zestienjarige Noor Kristian Arnstad verlaat het Noorse Stabaek voor RSC Anderlecht, waar hij een jeugdcontract voor drie seizoenen ondertekende, zo maakte Anderlecht bekend. De middenvelder is aanvoerder van de Noorse U16 en debuteerde dit seizoen al voor Stabaek in het eerste elftal. “Door voetbalkenners wordt hij beschouwd als het grootste Scandinavische voetbaltalent van de jongste jaren”, klinkt het in de mededeling van paars-wit.

“Het is een heel bewuste keuze geweest om naar RSC Anderlecht te komen”, aldus Arnstad. “Deze club heeft in Europa een geweldige reputatie op het vlak van jeugdopleiding. Bovendien krijg je hier als jonge speler duidelijk ook kansen. De speelstijl die Vincent Kompany in deze club wil slijpen, is ongelofelijk aantrekkelijk. Aan mij om het waar te maken, eerst bij de U21 en in een later stadium hopelijk bij de A-kern.”







Bron: Belga