Mooi weer lokt 14.000 bezoekers naar festival Leffingeleuren

Voor de 43ste editie sloot Leffingeleuren de festivalzomer af met prachtig zomerweer. Over het hele weekend kwamen zo’n 14.000 bezoekers over de vloer. De organisatie blikt tevreden terug op deze zonnige editie. Door het zonnige weer was het gratis gedeelte van het festival extra populair. Zaterdag- en zondagmiddag was het echt koppen lopen in het gratis gedeelte. Het was het ideale weer en dat zorgde voor een leuke sfeer”, zegt organisator Lode Pauwels. Bij de start van het festival waren de zaterdag- en weekendtickets uitverkocht. Voor het betalende en gratis gedeelte samen telde de organisatie een record van 14.000 bezoekers.

Met opnieuw een gevarieerde affiche kon men het publiek bekoren. “We proberen verschillende soorten muziek door elkaar te weven. Van bekende Belgische bands tot de opkomende jonge Belgische groepen zoals Peuk en Mooneye, we geven ze allemaal een kans”, vertelt Pauwels.

Net als vorig jaar werd de kerk van Leffinge ingepalmd door Duyster.live, een programma met liveoptredens, interviews en platen gedraaid door Ayco Duyster.

Naast muziek was er ook dit jaar weer kunst op Leffingeleuren. Kunstenaars Zoro Feigl en Oscar Peters ontwikkelden speciaal voor het festival de nieuwe installatie “Stringularity” bestaande uit twee kilometer touw en meer dan 400 katrollen.

bron: Belga