Meer dan 100.000 bezoekers voor 10e editie van Stripfeest

De tiende editie van het Stripfeest in het centrum van Brussel heeft dit weekend meer dan 100.000 bezoekers getrokken. Dat meldt visit.brussels in een eerste balans. Volgend jaar verhuist het evenement, van 11 tot 13 september, naar de gloednieuwe site van het Gare Maritime in Tour & Taxis. Het tiende Stripfeest pakte onder meer uit met meer dan 100 expostands, bijna 300 auteurs en tekenaars en meer dan 700 signeersessies. In de tenten van het Warandepark en in de zalen van BOZAR werden stripfans verrast met tal van animaties.

Nieuw was de schooldag die vrijdagvoormiddag heel wat studenten trakteerde op een boeiend en kleurrijk programma. De deelnemers konden kiezen uit een pak originele initiatieven, van een initiatie scenarioschrijven over een antiracismeworkshop met Lilian Thuram tot een ontdekkingstocht door de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog met de scenarist van “Kinderen in het Verzet”.

De tentoonstelling “Kinderen in het Verzet”, een initiatief van uitgeverij Le Lombard in samenwerking met visit.brussels, kende volgens de organisatoren een immens succes. Verder waren er rondleidingen langs de mooiste muurschilderingen en verwijzingen naar strips in Brussel.

Zondag konden bezoekers hun ogen de kost geven tijdens de ‘Balloon’s Day Parade’ met vijftien reuzenballons, die bijna twee uur lang door de straten van de hoofdstad flaneerde.

