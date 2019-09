Keniaan Geoffrey Kamworor verbetert wereldrecord halve marathon

De Keniaan Geoffrey Kamworor heeft in de Deense hoofdstad Kopenhagen het wereldrecord op de halve marathon verbroken. De 26-jarige langeafstandsloper legde de 21,0975 kilometer af in 58:01 en was daarmee zeventien seconden sneller dan het vorige wereldrecord, dat zijn landgenoot Abraham Kiptum vorig jaar in Valencia op de tabellen zette.

Vijf anderen legden de halve marathon in Kopenhagen af in minder dan een uur. Bernard Kipkorir, ook een Keniaan, werd tweede in 59.16, voor de Ethiopiër Berehanu Wendemu Tsegu (59.22).







Bron: Belga