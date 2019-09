Jupiler Pro League – Moeskroen houdt de punten thuis en komt naast Club op de tweede plaats

Moeskroen heeft zondag op de zevende speeldag de drie punten thuisgehouden tegen Kortrijk. De Henegouwers wonnen met 2-0 (rust 1-0) en komen zo naast Club Brugge, dat een wedstrijd minder telt, op de tweede plaats met 14 punten, één minder dan Standard. Moeskroen kende een uitstekende start van het seizoen met een 11 op 18 en nam ook nu de wedstrijd in handen. De thuisploeg kon onder meer dreigen via een dribbel van Sami Allagui en een plaatsbal van Fabrice Olinga. In de 43e minuut werd het overwicht ook vertaald in een doelpunt. Diogo Quirós pakte uit met een goed geplaatste kopbal op een hoekschop en stuurde zijn ploeg zo met een 1-0 voorsprong de rust in.

In de 50e minuut kreeg Allagui een uitgelezen kans om de score te verdubbelen. Na handspel in de zestien kreeg Moeskroen een penalty toegewezen door de VAR, maar de aanvaller zag zijn poging gered door Sébastien Bruzzese. De doelman leek zijn ploeg moed gegeven te hebben. Tien minuten later schoot Julien De Sart op de paal en miste een volledig vrijgelaten Mboyo een dot van een kopbalkans. In de 68e minuut kregen de Kortrijkzanen echter een nieuwe klap te verwerken: Lucas Rougeaux pakte zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Moeskroen wachtte niet lang om te profiteren van het numerieke overwicht en deelde de finale genadestoot uit via Alex Garcia (73e).

bron: Belga