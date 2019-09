Jupiler Pro League – AA Gent neemt tegen KV Mechelen revanche voor verloren Bekerfinale

AA Gent heeft zondagavond de voorlaatste wedstrijd van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League met 3-0 (rust: 3-0) gewonnen van KV Mechelen. De Gentenaars namen daarmee een mooie revanche voor de verloren Bekerfinale van begin mei. Met dertien punten nestelt Gent zich op de derde plaats, op twee punten van leider Standard. KV Mechelen is met elf punten vijfde. Na de omkopingszaak in het Belgisch voetbal mocht Mechelen Europa niet in en ging het Europees ticket finaal naar AA Gent. “Gent gaat naar de Europa League, jullie niet”, stond er zondag dan ook te lezen op een ludiek spandoek voor de aftrap. Het geeft maar aan dat de verloren finale toch moeilijk verteerd is in de Arteveldestad en de thuisploeg nam de wedstrijd dan ook meteen in handen. Dat overwicht werd vertaald in drie doelpunten voor de rust. Roman Yaremchuk opende op het halfuur de score, nauwelijks twee minuten later verdubbelde Jonathan David de voorsprong. In de toegevoegde tijd maakte Laurent Depoitre er 3-0 van en was de wedstrijd bij de rust al gespeeld, de tweede helft in de Ghelamco Arena was een maat voor niets.

De zevende speeldag wordt zondagavond afgesloten met de derby tussen Moeskroen en KV Kortrijk. Bij een thuiszege nestelt Moeskroen zich op gelijke hoogte met Club Brugge op de tweede plaats, op één punt van Standard. Eerder op zondag won Antwerp, momenteel de nummer vier in de stand, de topper van de speeldag met 1-2 op het veld van Anderlecht, dat met 5 op 21 op drie na laatste blijft.

bron: Belga