GP van Montreal – Greg Van Avermaet sprint naar zege

Greg Van Avermaet (CCC) heeft zondag de tiende editie van de Grote Prijs van Montreal (WorldTour) gewonnen. Na 219,6 kilometer hield de 34-jarige Oost-Vlaming in de sprint de Italiaan Diego Ulissi en de Spanjaard Ivan Garcia achter zich. Tim Wellens werd vierde. Voor Van Avermaet, afgelopen vrijdag in Quebec nog derde, is het de derde zege van het seizoen, na ritten in de Ronde van Valencia (2.1) en de Ronde van Yorkshire (2.BC). In Montreal volgt hij de Australiër Michael Matthews op de erelijst op. Zelf won Van Avermaet de wedstrijd al een eerste keer in 2016. Wellens was in 2015 de eerste Belgische winnaar.

bron: Belga