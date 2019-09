Euromillions Basket League: Mechelen pakt overwinning in Brussels

Mechelen is met 61-74 gaan winnen in de zaal van Brussels op de eerste speeldag van het basketbalseizoen. Mechelen komt zo naast Oostende aan de leiding in groep B. Mechelen nam vanaf het begin de wedstrijd in handen. De Amerikaan Armon Fletcher was de uitblinker bij de bezoekers met 15 punten en 7 rebounds. Langs de Brusselse kant zorgde Domien Loubry voor zestien punten.

Vrijdag kon ook Oostende al winnen in groep B, het was met 73-66 te sterk voor Limburg United. In groep A zette Aalst gisteren Leuven makkelijk opzij met 86-68.







bron: Belga