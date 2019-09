EK volley (m) – Lowie Stuer gaat met goed gevoel rustdag in

Lowie Stuer was in zijn nopjes met de klinkende 3-0 zege van de Red Dragons tegen Spanje op het EK volley. “Het is aangenaam om zo de rustdag in te gaan”, stelde de libero zondag in de Antwerpse Lotto Arena. “We wisten wat ons vandaag te doen stond, want Spanje is zeker geen slechte ploeg”, liet Stuer optekenen. “We hadden hen goed vast van bij het begin, al was het ook wel aftoetsen hoe goed ze in vorm waren. Uiteindelijk kwamen we er helemaal bovenop met een sterke Deroo en Tuerlinckx. Het kwam er vandaag op aan om niet te veel energie te verspillen. Iedereen was wel aan het snakken naar die rustdag. We riepen allen ‘rustdag’ na het laatste punt.”

De Red Dragons zijn al geplaatst voor de achtste finales, maar Stuer mikt hoger. “Absoluut. Na de overwinning tegen Duitsland is de tweede plaats het minimum. Die plek is binnen handbereik. Nu wacht Slowakije. We hebben recent verschillende keren tegen hen gespeeld. Die ploeg heeft ook veel kwaliteiten, vooral power. Ze kunnen verrassen. We moeten zeker goed opletten.”

