Denen zamelen 2,4 miljoen euro in tijdens televisiemarathon voor het klimaat

Tijdens een televisiemarathon voor het goede doel is in Denemarken zaterdag 2,4 miljoen euro ingezameld om bomen te planten. Het is de eerste keer dat er op televisie een inzamelactie is gehouden voor het klimaat. Voor elke ingezamelde 20 kronen (2,7 euro) zal een boom worden geplant. In totaal kunnen 914.233 bomen geplant worden. Zo’n 20 procent van de opbrengst zal gebruikt worden voor het behoud van bestaande bossen in Denemarken en het buitenland.

Het evenement werd uitgezonden door de openbare omroep TV2. De eerste bomen zullen tussen eind oktober en eind november gepland worden op beschermde gebieden.

“Het is een positieve manier om de mensen te inspireren, door te laten zien hoe je met een klein gebaar een verschil kan maken in de strijd tegen de klimaatcrisis”, stelt Kim Nielsen, de directeur van de organisatie “Growing Trees Network”, die meewerkte aan het project.

Bron: Belga