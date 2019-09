Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) sluit communautaire gesprekken niet uit, maar die kunnen niet gaan over het confederalisme of de splitsing van het land. Dat verklaarde hij vandaag in De Zevende Dag (Eén). Crucke, bevoegd voor onder meer Begroting en Financiën, erkende dat de Belgische instellingen vandaag niet werken. Of de MR dan ook breid is met de Vlaamse partijen over een nieuwe staatshervorming te praten? “De deuren moeten altijd blijven openstaan om de beste oplossing voor België te vinden. De deuren zijn nooit toe”, zei hij.

De MR-minister vindt het “al iets” dat de twee grootste partijen, PS en N-VA, met elkaar praten, “maar ze moeten ook aanvaarden dat ze oplossingen moeten vinden die het algemeen belang dienen en niet enkel de belangen van de eigen partij”. De communautaire gesprekken zijn voor hem alvast niet de prioriteit: “We moeten eerst een regering hebben die de begroting en de sociale problemen aanpakt.”







De voorbije weken werd gesuggereerd dat Open Vld wel eens uit de boot zou kunnen vallen op federaal niveau – aan Vlaamse kant zijn slechts drie van de vier (N-VA, CD&V, Open Vld en sp.a) die op de rondetafels uitgenodigd werden mathematisch nodig -, maar volgens Crucke is dat “niet onze keuze”. De MR gaat er volgens hem alles aan doen dat dit niet zal gebeuren, verzekerde hij.

Jean-Luc Crucke staat ook achter de idee dat Sophie Wilmès Charles Michel zou opvolgen aan het hoofd van de federale regering als hij naar de Europese Raad vertrekt: “Het zou goed zijn dat een vrouw premier wordt, ook al is dat maar ad interim”.

bron: Belga