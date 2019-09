Brexit – Volgens Boris Johnson worden “enorme vooruitgangen” geboekt voor akkoord

Er worden enorme vooruitgangen geboekt rond het brexit-akkoord. Dat heeft de Britse eerste minister Boris Johnson zaterdag aan de krant Mail on Sunday. “Toen ik deze post kreeg, zei iedereen dat er absoluut geen aanpassing aan het akkoord mogelijk was (…) Ze (de EU-leiders) zijn daarop teruggekomen, en zoals jullie weten, vindt er een heel, heel goed gesprek plaats over de manier waarop we de problemen met de Noord-Ierse grens moeten oplossen. Er worden enorme vooruitgangen geboekt”, aldus Johnson.

Londen verzet zich tegen een backstop, het mechanisme dat ervoor moet zorgen dat er, in het geval van een brexit mét akkoord, nooit een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. Volgens geruchten zou Johnson overwegen om die backstop ertoe te beperken dat, indien geactiveerd, enkel Noord-Ierland aangesloten blijft bij de Europese douane-unie. Groot-Brittannië zou in dat geval zijn eigen koers kunnen varen.

“Er zal veel werk zijn voor 17 oktober”, de datum van de laatste EU-top voor de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, die gepland is voor 31 oktober. “Maar ik ga naar de top en ik ga een akkoord bereiken, ik ben echt hoopvol”, stelt Johnson.

Verder vergeleek de premier zijn land nog met de superheld de Hulk. “Hoe bozer de Hulk wordt, hoe sterker hij wordt en hij kan altijd ontkomen, hoe hard hij ook vast lijkt te zitten en dat is hetzelfde met dit land”, aldus Johnson.

