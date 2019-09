Brexit – Europees bedrijfsleven stuurt sterke waarschuwing uit

Een Brits vertrek uit de Europese Unie zonder akkoord zou een ramp zijn voor bedrijven en burgers in Europa en moet definitief worden uitgesloten. De spreekbuis voor het Europese bedrijfsleven, Business Europe, geeft daarmee een naar eigen zeggen ongekende waarschuwing af. “Een wanordelijk Brits vertrek zou extreem schadelijk zijn voor alle partijen”, aldus de lobbyorganisatie, waar voor België het VBO is bij aangesloten. Zo’n no-dealbrexit zou bovendien een positieve toekomstige relatie, die iedereen volgens Business Europe wil, in gevaar brengen.

In zo’n scenario duurt de onzekerheid voort, worden producten en diensten duurder, komen er grenscontroles en wordt reizen lastiger, voorziet directeur Markus Beyrer van Business Europe. “Een deal is daarom een absolute noodzaak.”

Beyrer dringt er bij beide kanten op aan alles in het werk te stellen om alle haalbare opties voor een ordelijk vertrek te bespreken. De Britse regering zou “dringend” werkbare opties op tafel moeten leggen. Nieuw uitstel zou verre van ideaal zijn, maar moet volgens Beyrer toch maar als optie worden overwogen, mits het Verenigd Koninkrijk een duidelijk pad naar een akkoord uitstippelt.

Het Britse parlement heeft een wet aangenomen die een brexit zonder akkoord onmogelijk moet maken, maar die optie blijft volgens Business Europe “schokkend plausibel”. Bedrijven en overheden zouden de voorbereidingen daarom krachtig moeten opvoeren.

De waarschuwing komt op de dag dat Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Boris Johnson elkaar in Luxemburg ontmoeten om over de brexit te praten. Bij hun werklunch schuift ook EU-onderhandelaar Michel Barnier aan. Die zei donderdag nog niet optimistisch te zijn.

bron: Belga