Brecht Van Kerckhove ziet Red Dragons steeds beter worden

“Tot nu gaat het op dit EK vlotter dan verwacht”, verklaarde bondscoach Brecht Van Kerckhove na de overtuigende 3-0 overwinning van de Red Dragons tegen Spanje op de derde speeldag van het EK volleybal. Na eerder een 3-0 zege tegen Oostenrijk en een 3-2 overwinning tegen Duitsland is België, nog steeds ongeslagen, al zeker van een stek in de achtste finales. “De zege tegen Duitsland heeft voor meer geloof en vertrouwen in de groep gezorgd. We worden elke dag beter. Deze morgen zei ik in de kleedkamer tegen mijn team: ‘We zijn fris. En als ons lichaam iets anders zegt, dan geloven we dat niet’. Al is de rustdag wel welkom na drie matchen”, aldus de Belgische bondscoach in de Antwerpse Lotto Arena.

In de eerste set klampten de Spanjaarden aan tot 15-15. “We startten goed met twee blocks, en daarna viel het stil. We speelden te afwachtend, en Spanje geeft nooit op. Ik probeerde dan het publiek er wat bij te betrekken. Wij moeten geloven in ons kunnen en voor servicedruk zorgen.”







Dinsdag nemen de Red Dragons het op tegen Slowakije, een dag later volgt de clash met Servië. “Slowakije wordt nu de volgende sleutelmatch. Ik wil niet verder denken. Het is nog altijd mogelijk dat je met twee nederlagen niet bij de top twee eindigt in de poule. Die top twee is ons doel, en daarvoor is een overwinning tegen Slowakije nodig. De manier waarop is niet belangrijk. De Slowaken zijn een taaie tegenstander, ze spelen heel snel”, besloot Van Kerckhove.

bron: Belga