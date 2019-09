Brand Notre-Dame – Manuscripten van Alain Souchon geveild ten bate van heropbouw kathedraal

In het kasteel van Chambord in het Franse departement Loir-et-Cher zijn zondag 44 kunstwerken geveild voor een totaal bedrag van meer dan 43.000 euro, zo heeft een journalist van het Franse persbureau AFP vastgesteld. De opbrengst is bestemd voor de heropbouw van de kathedraal Notre-Dame in Parijs. Er waren ook twee manuscripten bij van teksten van de Frans-Zwitserse zanger Alain Souchon: “Foule sentimentale” uit 1993 en “Allô maman, bobo” uit 1977. Ze zijn aan 2.200 euro geveild.

Voor de veiling waren ongeveer 500 mensen opgedaagd.

Bron: Belga