Zusjes Kardashian vliegen elkaar (weer) in de haren: “Ondankbare bitch!”

De familie Kardashian maakt nu al ruim een decennium furore in reality tv-land met de serie ‘Keeping Up with the Kardashians’. De bitse tv-ruzies tussen de zusjes Kim en Kourtney zijn intussen niet meer bij te houden. In de jongste aflevering was het weer prijs, al was de ruzie zelf niet te zien.

De eerste aflevering verscheen in 2007 op de buis, en sindsdien zijn de Kardashians niet meer uit de showbizzwereld en roddelbladen weg te slaan. De legendarische familieruzies zijn voor velen een bron van vermaak en sensatie, en ook deze keer zat het er weer bovenarms op. De kijker kreeg echter enkel het relaas van de ruzie voorgeschoteld, bij monde van de zusjes zelf.







“Kim werd gek en stuurde me heel gemene sms’en”, vertelde Kourtney in een telefoongesprek met haar vriendin Sarah. Kim zou Kourtney “de meest ondankbare bitch” genoemd hebben. Kennelijk had die eerste op meer dankbaarheid gerekend van haar zus na haar tussenkomst toen de stylist van Kourtney een “spuuglelijke” outfit had uitgekozen voor haar verjaardagsfeest.

“Bitch van een ander niveau”

In een andere scène legt Kim haar kant van het verhaal uit aan moeder Kris Jenner. Toen ze haar zus hielp om een verjaardagsoutfit te kiezen, weigerde Kourtney die hulp omdat ze niet houdt van haar stijl. “Ze is een bitch van een ander niveau”, aldus Kim.

Toen Kourtney vroeg of Kim niets beters had om zich zorgen over te maken – Kim volgt een opleiding om advocate te worden – kookte het potje bij die laatste over. Ze beschrijft aan haar moeder hoe ze Kourtney verweet hypocriet te zijn: “Opeens krijg je een humanitair zieltje, terwijl je nooit een gram hebt bijgedragen aan de wereld”, zou ze haar zus toegesnauwd hebben. Vervolgens zou ze haar een “valse humanitaire sloerie” hebben genoemd. Kris’ mond viel open van verbazing toen ze Kim aanhoorde. Benieuwd of de brokken nog te lijmen vallen…