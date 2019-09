Uitgekookt: de Italiaanse keuken van ‘Grandi Gusti’

De Italiaanse keuken is zonder twijfel de bekendste van allemaal. Het is de meest voor de hand liggende keuze voor een romantisch etentje en zij die niet van pasta, pizza of andere Italiaanse delicatessen houden, zijn op een hand te tellen. ‘Grandi Gusti’ van Katie Parla speelt handig in op die eeuwige trend.

Wie weleens in Italië is geweest, weet dat veel zogenaamd Italiaanse restaurants in België slechts een lauw afkooksel zijn van het origineel. Je kan natuurlijk op queeste naar dé lekkerste trattoria van het land – er zijn minder aangename dingen in het leven. Maar je kan ook gewoon in je eigen keuken aan de slag.

Zuid-Italië







Italië mag dan niet overdreven groot zijn, de keukens van de verschillende regio’s zijn erg verschillend. Daarom beperkte Katie Parla zich voor ‘Grandi Gusti’ tot het zuiden van het land. Streken als Basilicata en Puglia zijn minder bekend bij het grote publiek en daarom des te interessanter. De auteur neemt je mee op een culinaire reis waarbij het water je in de mond loopt. Bovendien kom je beetje bij beetje meer te weten over de cultuur van de streek en hoe die bijdraagt tot de unieke smaak van de gerechten. Zo gebruiken Italiaanse koks soms een fietsspaak om hun pasta te rollen en bestaat er zoiets als ‘bruiloftssoep’.

Carrati con ricotta e noci

Uiteraard kan je geen oordeel vellen over een kookboek zonder op z’n minst een gerecht uit te testen. Als fervent pastaliefhebber viel mijn keuze op Carrati con ricotta e noci. Zoals bij veel Italiaanse gerechten is de ingrediëntenlijst eerder beperkt, maar dat doet niets af aan de smaak.

Ingrediënten

400 gram ricotta

70 gram + 3 eetlepels fijngeraspte Parmezaanse kaas

150 gram grof gehakte geroosterde walnoten

Zeezout en zwarte peper

400 gram gedroogde cavatelli

Bereidingswijze

Meng de ricotta, 70 gram van de Parmezaanse kaas, 100 gram walnoten in een grote kom. Voeg naar smaak peper en zout toe. Breng in een grote pan water op hoge stand aan de kook en zout het water royaal. Voeg de pasta toe en laat koken tot de rauwe bite eraf is. Laat de pasta uitlekken, vang het kookwater op en voeg de pasta samen met 60 milliliter van het kookwater aan het ricottamengsel toe. Meng de pasta door de saus. Voeg eventueel wat meer kookwater toe als je een dunnere saus wil bekomen. Schep de pasta op, strooi de overgebleven walnoten en Parmezaanse kaas erover en serveer meteen.

Afgaande op de ingrediëntenlijst had ik het al verwacht, maar dit recept stelt niet teleur. Het is met enige verbeelding overigens een leuk vegetarisch alternatief voor de bekende pasta carbonara. Dankzij de walnoten zit er een lekkere textuur aan de pasta en krijg je niet de indruk dat je gewoon een romig sausje aan het eten bent. Het is wel belangrijk om niet zuinig te zijn met peper en zout – anders wordt de pasta al snel smaakloos. Makkelijk, lekker en een Italiaans gerecht dat ik voor de verandering nog niet kende; meer kan een mens niet wensen.