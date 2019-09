Vuelta – Pogacar kan het amper geloven

Tadej Pogacar heeft zijn derde ritzege vast in de Vuelta en verzekerde zich ook een derde plaats op het eindpodium en de witte trui na een solo van ruim 38 kilometer. “Ongelooflijk, het zal een tijdje duren vooraleer dit tot me doordringt”, reageerde de Sloveense neoprof. “Dit is geweldig. Ik denk dat ik nog wel een paar dagen nodig zal hebben om helemaal te beseffen wat ik hier heb gerealiseerd.”

Pogacar was vorig jaar nog eindwinnaar van de Ronde van de Toekomst en wist ook bij de profs al meteen te scoren. Zo won hij vroeg op het seizoen de Ronde van de Algarve en heerste hij ook in de Ronde van Californië. In deze Vuelta staat de teller nu op drie ritoverwinningen, en dus ook een plek op het eindpodium. Zonder zijn slechte dag eerder deze week, had zelfs een tweede plek erin gezeten.

“De benen waren vandaag best wel goed, maar mentaal had ik het in het begin van de etappe vrij lastig. Dat kon beter. Toen ik zag dat iedereen kapot zat door de kou en regen, besloot ik om niet te talmen. Ik voelde me op die klim heel goed, Lopez had een paar keer geprobeerd, maar raakte niet weg en ik wachtte het juiste moment af. Ik zag dat Lopez (vierde in de stand en drager van de witte trui op dat moment) het lastig had en toen viel ik aan. Het was mijn moment.”

bron: Belga