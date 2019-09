Team USA sluit slechtste WK ooit als zevende af na zege tegen Polen

De Amerikaanse basketmannen zijn op het WK in China op de zevende plaats geëindigd. De Verenigde Staten wonnen vandaag in Peking hun klassementswedstrijd tegen Polen met 87-74. Donovan Mitchell was de uitblinker bij de VS met zestien punten. Ook Joe Harris (14 ptn) en Khris Middleton (13 ptn) troffen vlot raak. Voor Polen volstonden de achttien punten van Mateusz Ponitka niet.

De Amerikaanse NBA-sterren begonnen het WK als favoriet, maar lieten zich in de kwartfinales verrassen door Frankrijk. Vervolgens verloren ze ook hun eerste match om de plaatsen vijf tot acht tegen Servië. Een zevende plaats vormt het slechtste WK-resultaat in de geschiedenis voor de Amerikaanse basketballers. Het vorige dieptepunt was een zesde plaats in 2002. Op de voorbije twee WK’s (2010 en 2014) ging Team USA met de eindzege aan de haal.







Morgen strijden Argentinië en Spanje om de wereldtitel. Frankrijk en Australië bikkelen om het brons.

bron: Belga