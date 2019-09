Tadej Pogacar wint 20e rit Vuelta, Primoz Roglic stelt eindzege veilig

Tadej Pogacar (UAE Emirates) heeft de 20e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Na 190,4 kilometer van Arenas de San Pedro naar Plataforma de Gredos had de 20-jarige Sloveen 1:32 voor op de Spanjaard Alejandro Valverde, die de Pool Rafal Majka en de Oostenrijker Hermann Pernsteiner om de tweede plaats achter zich liet. Pogacars 29-jarige landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma) finishte op 1:14 als vijfde en stelde daarmee zijn eindzege veilig. In de stand heeft hij 2:33 voor op wereldkampioen Valverde en 2:55 op Pogacar. De Colombiaan Nairo Quintana werd van het podium gereden door Pogacar. Hij is vierde op 3:46. Dylan Teuns, in de rit zevende op 1:49, is op 24:06 twaalfde.

Pogacar wint het jongerenklassement, het bergklassement is voor de Fransman Geoffrey Bouchard. Het puntenklassement is ook voor Roglic, tenzij Pogacar of Valverde in de slotetappe nog iets uit hun mouw schudden. Movistar, het team van Valverde en Quintana, wint met ruime voorsprong het ploegenklassement.







Voor neoprof Pogacar is het de achtste zege. In deze Vuelta won hij ook al de negende en de dertiende rit. Voordien toonde het toptalent zich de beste in de Ronde van de Algarve (2.BC) en de Ronde van Californië (WT), waarin hij telkens ook een ritzege op zak stak, en kroonde hij zich tot nationaal kampioen tijdrijden.

De 74e Vuelta eindigt morgen met een rit van 106,6 kilometer van Fuenlabrada naar Madrid. In de Spaanse hoofdstad wordt aan het Plaza de Cibeles traditioneel om de bloemen gesprint.

Bron: Belga