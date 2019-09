Schietpartij Luik: agent nog steeds kritiek maar stabiel

De agent die vorige week maandag zwaargewond geraakte bij een schietpartij in Luik, verkeert nog steeds in kritieke toestand, maar hij is stabiel. Dat meldt de politiezone Luik, na te zijn ingelicht door de familie. “De volgende stap is de stabiele toestand te behouden gedurende verschillende dagen, tot zijn lichaam kan overnemen”, zo luidt het.

De agent werd al twee keer geopereerd in het Citadelle-ziekenhuis.







De man raakte ernstig gewond aan het hoofd toen hij tijdens een controle beschoten werd door een andere man. De schutter werd op zijn beurt uitgeschakeld door een tweede agent en overleed aan zijn verwondingen.

Woensdag zakte minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Crem af naar Luik om er zijn steun te betuigen aan het lokale politiekorps.

bron: Belga