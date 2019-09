Norbert Hofer nieuwe vooriztter van extreemrechtse FPO in Oostenrijk

Twee weken voor de parlementsverkiezingen in Oostenrijk is Norbert Hofer tot nieuwe voorzitter van de extreemrechtse partij FPÖ verkozen. De 48-jarige Hofer kreeg op een partijbijeenkomst in Graz 98,25 procent van de stemmen. In zijn rede maakte Hofer duidelijk dat hij zijn partij tot de sterkste van zijn land wil maken. “Ik treed niet aan als bondspartijleider van een partij die zich op lange termijn tevreden stelt met de tweede of derde plaats”, zei hij. Hofer geldt als een gematigd gezicht van de partij.

De vroegere minister van Verkeer neemt de partij nu officieel over van zijn voorganger Heinz-Christian Strache. Die is in mei opgestapt als vicekanselier en partijleider na het opduiken van de belastende “Ibiza-video”.







Die vormde ook de aanleiding voor de val van de regering van ÖVP en FPÖ. Daarom trekken de Oostenrijkers op 29 september naar de stembus.

bron: Belga