Liverpool blijft foutloos na winst tegen Newcastle, Origi start maar valt uit

Liverpool behoudt ook na vijf speeldagen zijn maximum in de Premier League. The Reds kloptenNewcastle United in eigen huis met 3-1. Divock Origi begon bij de thuisploeg in de basis, maar viel nog voor de rust uit. Willems (7.) zette Newcastle vlug op 0-1, maar met twee treffers stelde Mané (28. en 40.) nog voor halfweg orde op zaken. Origi was even voor de tweede goal van Mané met een blessure van het veld gegaan. De onvermijdelijke Salah (72.) nam in de tweede periode alle twijfel weg.

Liverpool voert de stand na vijf speeldagen aan met een perfect rapport van vijftien punten. Manchester City (10 punten) volgt als tweede. Kevin De Bruyne en co trekken later vandaag naar kelderploeg Norwich City.







Dinsdag opent Liverpool zijn seizoen in de Champions League. De titelverdediger trekt naar het Napoli van Dries Mertens. KRC Genk trekt in dezelfde groep E naar het Oostenrijkse Red Bull Salzburg.

– Scottish Premiership –

Celtic heeft op de vijfde speeldag van de Scottish Premiership op het veld van Hamilton Academical nipt met 0-1 gewonnen. Forrest (4.) scoorde al vroeg de enige goal. Boli Bolingoli maakte bij de bezoekers de hele match vol.

In de stand staat Celtic aan kop met het maximum van vijftien punten. Glasgow Rangers volgt met negen punten, maar telt een wedstrijd minder.

bron: Belga