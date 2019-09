Jupiler Pro League – Leider Standard laat geen punten liggen in Oostende

Leider Standard heeft zaterdag op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League overtuigend met 1-4 (rust: 1-1) gewonnen op bezoek bij KV Oostende. De Rouches maakten het verschil in de tweede helft. Voor de pauze waren ze na 21 minuten op voorsprong geklommen via uitblinker Maxime Lestienne, maar met de rust in zicht zakte Standard helemaal in en de gelijkmaker van Fashion Sakala (31.) was verdiend. Na de pauze zorgden Samuel Bastien (54.), Lestienne (67.) met zijn tweede van de avond en Gojko Cimirot (80.) voor een stevige 1-4 uitzege. Met vijftien punten, voorlopig vier meer dan de eerste achtervolgers, is Standard al zeker dat het de leidersplaats dit weekend zal behouden. Oostende hangt met tien punten in de middenmoot.

Zaterdagavond spelen Eupen en Sint-Truiden gastheer voor respectievelijk Zulte Waregem en Waasland-Beveren. Voor kersvers Waasland-Beveren-coach Arnauld Mercier wordt het zijn debuut in de Jupiler Pro League. De voetbalavond wordt afgesloten met de Brugse derby in het Jan Breydelstadion. Cercle Brugge kan de punten onderin goed gebruiken, na een mislukte start (3/18). Bij Club zal coach Philippe Clement nog eens willen winnen, na twee draws in eigen huis in de competitie op rij.

Op zondag springt de verplaatsing van Antwerp naar Anderlecht het meest in het oog. De Great Old haalde op de slotdag van de zomermercato nog fors uit, en lijkt stilaan een titelkandidaat. Het is twijfelachtig of Steven Defour in het Lotto Park al zijn debuut voor het stamnummer één zal maken. Bij paars-wit moet speler-trainer Vincent Kompany nog geblesseerd toekijken. Verder ontvangt Gent in de Ghelamco Arena de goed gestarte promovendus KV Mechelen. Een streektreffen tussen Moeskroen en Kortrijk sluit de zevende speeldag af, die vrijdag geopend werd met een 2-1 thuiszege van Charleroi tegen landskampioen Racing Genk.

bron: Belga