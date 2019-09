Jupiler Pro League – Dominant Club Brugge laat Cercle geen kans in Brugse derby

Club Brugge heeft zaterdagavond op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League de Brugse derby tegen Cercle met 0-2 (rust: 0-1) gewonnen. Iets voorbij het halfuur tikten Ruud Vormer en Hans Vanaken de verdediging van de ‘thuisploeg’ in de zestien tureluurs, waarna Krépin Diatta aan de tweede paal het leer maar in een leeg doel te schuiven had. In de 61e minuut maakte Dennis vervolgens de 0-2 en was de wedstrijd gespeeld. Een kwartier voor affluiten werd de 0-3 van Vanaken nog afgekeurd wegens eerder buitenspel van Dennis, maar dat kon de pret niet bederven voor Club, dat met vertrouwen kan toeleven naar de Champions League-clash van woensdag tegen het Turkse Galatasaray. Een negatieve noot kwam er wel van de supporters in het Jan Breydelstadion. Die van Cercle openden met brandstichting in hun vak, de Club-aanhang reageerde met voetzoekers en rookbommen.

Met veertien punten op de teller nestelt Club zich in het spoor van leider Standard, dat na zijn stevige 1-4 zege van eerder op zaterdag in Oostende één punt meer heeft. Club heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan de Luikenaars.

Op zondag springt de verplaatsing van Antwerp naar Anderlecht het meest in het oog. De Great Old haalde op de slotdag van de zomermercato nog fors uit, en lijkt stilaan een titelkandidaat. Het is twijfelachtig of Steven Defour in het Lotto Park al zijn debuut voor het stamnummer één zal maken. Bij paars-wit moet speler-trainer Vincent Kompany nog geblesseerd toekijken. Verder ontvangt Gent in de Ghelamco Arena de goed gestarte promovendus KV Mechelen. Een streektreffen tussen Moeskroen en Kortrijk sluit de zevende speeldag af, die vrijdag geopend werd met een 2-1 thuiszege van Charleroi tegen landskampioen Racing Genk.

bron: Belga