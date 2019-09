Invaller Hazard maakt officieel debuut bij Real, dat winst tegen Levante bijna weggeeft

Real Madrid heeft op de vierde speeldag van de Primera Division de punten thuisgehouden tegen Levante. Real liep uit tot 3-0, maar liet de bezoekers terugkomen tot 3-2. Eden Hazard, pas terug uit blessure, viel op het uur in en maakte zijn officiële competitiedebuut bij de Spaanse grootmacht. Thibaut Courtois stond tussen de palen. Real had halfweg al zijn schaapjes op het droge, na goals van Benzema (25. en 31.) en Casemiro (40.). Mayoral (49.), een huurling van Real, maakte er wel snel na rust 3-1 van. In de zestigste minuut was het dan zo ver, en Zidane bracht Hazard. De Rode Duivel liet meteen enkele flitsen zien, maar het was Melero (75.) die aan de overkant de 3-2 nette. Zo was het toch nog bibberen voor Real, en Courtois moest de 3-3 uit zijn doel ranselen.

Hazard blesseerde zich midden augustus aan de rechterdij tijdens de laatste training voor de competitieopener tegen Celta. Er werd toen een onbeschikbaarheid van drie tot vier weken vooropgesteld. Dinsdag tweette Real een foto van Hazard in actie met daarbij de boodschap dat hij de groepstraining volledig kon afwerken. Gisteren liet Zidane al blijken de Belg speelminuten te gunnen.







Real telt na vier speeldagen acht punten, waarmee het alleen Atlético Madrid (9 ptn) voor zich moet dulden. Alle andere ploegen tellen wel een partij minder.

Woensdag opent Real zijn seizoen in de Champions League met meteen een topper op het veld van Paris Saint-Germain. Club Brugge ontvangt in dezelfde groep A Galatasaray.

bron: Belga