Gele hesjes – 1.800 manifestanten betogen in Nantes, relletjes met politie

In diverse Franse steden hebben honderden “gele hesjes” gedemonstreerd tegen het beleid van president Emmanuel Macron. Het was de 44ste betoging op zaterdag. In Nantes kwamen 1.800 demonstranten op straat en kwam het tot relletjes. Dat meldt de Franse politie. Bij de relletjes in Nantes werd schade aangericht aan winkels en bushokjes. De politie pakte 30 gele hesjes op en 2 demonstranten raakten gewond.

Verder kwamen er enkele honderden manifestanten op straat in onder meer Nancy, Lyon, Toulouse en Marseille. In de hoofdstad waren er 500 manifestanten en verliep de protestactie rustig.

Bron: Belga