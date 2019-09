Filmfestival Oostende – Viktor Polster wint Ensor voor beste acteur

Viktor Polster heeft in Oostende de Ensor voor beste acteur gewonnen voor zijn hoofdrol in “Girl”. Dat gebeurde tijdens het Gala van de Ensors in het Kursaal van Oostende. De jonge acteur kwam vol enthousiasme de prijs in ontvangst nemen.

De Ensor voor beste acteur is de zoveelste prijs in rij die Viktor Polster in ontvangst mag nemen voor zijn prestatie in “Girl”. Polster bedankte zijn volledige team en vond de Ensor een mooie afsluiter van een hele reeks aan prijzen die de film in de wacht kon slepen. “Ik ben blij om hier te zijn om het verhaal van de film af te ronden met deze prijs”, zei Polster enthousiast.

Het was voor “Girl” al het vijfde beeldje dat ze in ontvangst mochten nemen.

bron: Belga