Filmfestival Oostende – Ruth Beeckmans wint Ensor voor beste actrice

De Ensor voor beste actrice ging zaterdagavond naar Ruth Beeckmans voor haar rol in de film “Trio”. De hoogzwangere Beeckmans nam het beeldje in ontvangst tijdens het Gala van de Ensors in het Kursaal van Oostende. Ruth Beekmans kwam hoogzwanger het podium op om haar beeldje in ontvangst te nemen. “Ik ben uitgerekend voor binnen vier dagen”, zei ze al lachend. Het was overigens het eerste beeldje voor “Trio”. Voor Beeckmans kwam de prijs totaal onverwacht. “Ik had dit helemaal niet zien aankomen”, klonk het.

bron: Belga