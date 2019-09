Filmfestival Oostende – “Girl” wint beste film en beste regisseur op Ensors

De film “Girl” gaat naar huis met de Ensor voor beste film en beste regisseur. Regisseur Lukas Dhont kreeg het beeldje voor beste film uit handen van acteur Koen De Bouw. Ook het beeldje voor beste regisseur nam hij in ontvangst. Daarmee eindigt de teller voor “Girl” zaterdagavond op zeven. Het beeldje voor beste regisseur kreeg Dhont uit handen van actrice Charlotte Vandermeersch. “Grappig dat ik dit beeldje nu van Charlotte krijg. Ze reikte me ooit een prijs uit voor mijn kortfmlim en nu doet ze dat opnieuw voor mijn eerste langspeelfilm”, zegt Dhont.

Het was een avond vol prijzen voor “Girl”. De film wisten maar liefst zeven van de negen nominaties te verzilveren. “Mijn team staat vandaag echt in de bloemetjes en het is een extra speciale avond want mijn mama zit in de zaal en ze is jarig”, klonk het bij de regisseur, waarna hij zijn volledige team bedankte om hem te ondersteunen bij het maken van zijn eerste team. “Het is voor ons allemaal een overweldigend jaar geweest.”

“Girl” was met zeven Ensors een van de grote slokoppen van de avond.

bron: Belga