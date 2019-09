Filmfestival Oostende – “De Dag” is beste Vlaamse serie op Gala van de Ensors

De beste Vlaamse serie van het afgelopen jaar was “De Dag”. De reeks werd in het Kursaal van Oostende bekroond met de Ensor voor de beste tv-serie. Het was ondertussen de derde Ensor voor “De Dag”. Het volledige team achter de populaire VIER-reeks kwam op het podium om hun prijs voor beste tv-serie in ontvangst te nemen. Het was niet de eerste prijs voor de dramaserie bedacht en geschreven door Julie Mahieu en Jonas Geirnaert. Naast de hoofdvogel won de serie ook een prijs voor beste tv-regie en voor beste tv-scenario. “Het scenario is zo goed geworden omdat we er zo veel tijd in gestoken hebben” zegt producent Michiel Devlieger.

“De Dag” was naast “Studio Tarara” de grote winnaar van de Ensor-uitreiking in de categorie series.

bron: Belga