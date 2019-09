EuroMillions Basket League – Aalst wint makkelijk zijn openingswedstrijd tegen Leuven

Aalst heeft zaterdag op de eerste speeldag van de EuroMillions Basket League makkelijk gewonnen van Leuven met 86-68. De Oost-Vlamingen komen aan de leiding in groep A. De jongens van Trevor Huffman kenden weinig moeite met hun eerste tegenstander, de Leuven Bears. Het eerste kwart was met 25-20 min of meer evenwichtig, onder impuls van Marin Maric werd in het tweede kwart een versnelling hoger geschakeld: 24-14. De rustscore bedroeg op die manier 49-34. In de tweede helft kwam Okapi nooit meer in de problemen.

Maric was met 21 punten de absolute uitblinker, bij Leuven was Hugh Robertson met 20 punten de sterkhouder.

bron: Belga