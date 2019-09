EK volley (m) – Pieter Coolman: “Alles in eigen handen om bij eerste twee te eindigen”

“Het resultaat was het allerbelangrijkste vandaag”, verklaarde Pieter Coolman na de 3-2 zege van de Red Dragons tegen Europees vicekampioen Duitsland op het EK volley, zaterdag in het Brusselse Paleis 12. De Belgen toonden hun veerkracht in de tiebreak, nadat de Duitsers een 2-0 achterstand wisten op te halen. “Ze serveerden geweldig in de derde en vierde set, en onze service draaide minder goed. Dan weet je dat het op karakter en energie moet gebeuren in die laatste set. En er zitten in onze groep enkele vechters. We probeerden elk punt te vieren alsof de overwinning al binnen was, om zo energie in de groep te krijgen en te tonen aan de tegenstander dat ze geen punt cadeau zouden krijgen. We haalden het uiteindelijk met de hakken over de sloot”, stelde middenman Coolman. “Nu hebben we alles in eigen handen om bij de eerste twee in de poule te eindigen, wat een heel groot voordeel zou zijn.”

“Duitsland is gewoon een heel sterk team”, zei Simon Van De Voorde. “We wisten dat dit een heel belangrijke match was voor het verdere verloop van ons toernooi. We begonnen dan ook scherp, waardoor we 2-0 voor kwamen. Nu moeten we gewoon elke match winnen tot het duel met de Serviërs. En als we dan ook nog tegen hen stunten, des te beter.”

