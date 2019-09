EK triatlon long distance – Ruben Geys wordt dertiende in Almere

Ruben Gheys is zaterdag op de dertiende plaats geëindigd op het EK triatlon op de lange afstand in het Nederlandse Almere. Hij legde de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer lopen af in 8u41:11. De winst ging in de wedstrijd die ook openstond voor niet-Europeanen naar de Zuid-Afrikaan Matthew Trautman, de Europese titel was voor de Deen Kristian Högenhaug. Trautman zette een nieuw parcoursrecord neer van 7u50:15, Högenhaug volgde 3:37 later. De Deen volgt onze landgenoot Timothy Van Houtem op, die vorig jaar won in Madrid. De Tsjech Tomas Renc (8u00:44) en de Deen Morten Brammer Olsen (8u01:26) maakten het EK-podium compleet. De dertigjarige Geys wist zich nooit te mengen in de strijd voor het podium. Hij finishte op een kleine veertig minuten van de top drie.

Bij de vrouwen nam de veertigjarige Nederlandse Yvonne van Vlerken, die in 2008 tweede werd in de Ironman van Hawaï, afscheid van de topsport met een tweede Europese titel. Ze haalde het in 8u56:10 voor de Duitse Lina-Kristin Schink (9u11:27) en de Nederlandse Sarissa De Vries (9u12:29). Er waren geen Belgische deelneemsters.

bron: Belga