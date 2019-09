Coppa Agostini -Triomf voor Riabushenko in Italië

Alexandr Riabushenko (UAE-Team Emirates) heeft de Coppa Agostini (Ita/1.1) op zijn naam gebracht. De Wit-Rus haalde het na 195,5 kilometer in Lissone voor zijn metgezel Alexey Lutsenko (Astana) na een ontsnapping op het einde. De Rus Nikolay Cherkasov (Gazprom-Rusvelo) finishte wat later als derde. De vroege vlucht kwam op naam van vier renners: Filippo Conca (Biesse Carrera), Luca Colnaghi (Team Colpack), Nelson Soto (Caja Rural) en Juan Antonio Lopez Cozar (Euskadi-Murias). Maximaal gunde het peloton hen drie minuten voorsprong, toen de bonus van de laatste vluchters onder de minuut was gezakt, maakte Fausto Masnada (Androni-Sidermec) de oversteek.

Hij zou nog het gezelschap krijgen van tien anderen: Giulio Ciccone (Italiaanse selectie), Andrea Garosio (Bahrain-Merida), Alexey Lutsenko (Astana), Aleksandr Riabushenko (UAE Team Emirates), Lorenzo Rota (Bardiani-CSF), Giovanni Visconti (Neri Sottoli Selle Italia), Nikolai Cherkasov, Aleksandr Vlasov (Gazprom-RusVelo), Warren Barguil (Arkea-Samsic) en Edwin Avila (Israel Cycling Academy).







Die elf zouden strijden om de zege, finaal reden Lutsenko en Riabushenko weg uit de kopgroep, in de sprint toonde de Wit-Rus zich de snelste. Riabushenko volgt op de erelijst Gianni Moscon op die aan de slag was in de Tour of Britain.

Voor de 23-jarige renner is het zijn eerste profzege, eerder kroonde hij zich tot Europees kampioen bij de beloften in 2016, in Plumelec, voor de intussen betreurde Bjorg Lambrecht.

Bron: Belga