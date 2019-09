Belgen in het buitenland – Lukaku boekt met Inter zuinige zege tegen Udinese

Inter Milaan heeft zaterdag op de derde speeldag van de Italiaanse Serie A met 1-0 van Udinese gewonnen. Rode Duivel Romelu Lukaku startte in de basis, maar werd wel al na 64 minuten naar de kant gehaald. Al na 35 minuten viel Udinese met tien man na de uitsluiting van Rodrigo De Paul, maar de manmeersituatie keihard uitbuiten lukte Inter niet echt. Een zuinige zege zat er wel in. Stefano Sensi (44.) maakte vlak voor rust en op aangeven van Diego Godin het enige doelpunt van de avond. Lukaku werd middenin de tweede helft gewisseld voor de 22-jarige Argentijn Lautaro Martinez.

Met negen op negen komt Inter voorlopig alleen aan de leiding in Italië. Juventus geraakte zaterdag niet voorbij Fiorentina en telt zeven punten, alleen Torino kan zondag eventueel nog langszij komen.

In Nederland won Utrecht met 3-1 van Emmen, waar Michael Heylen de hele wedstrijd afwerkte.

