Belgen in het buitenland – Dries Mertens is met twee doelpunten tegen Sampdoria grote uitblinker bij Napoli

Napoli heeft zaterdag op de derde speeldag in de Italiaanse Serie A met 2-0 gewonnen van Sampdoria. Rode Duivel Dries Mertens ontpopte zich tot de grote uitblinker en maakte beide doelpunten. De eerste goal van Mertens kwam er al na dertien minuten. Op aangeven van Di Lorenzo werkte hij snedig en in één tijd de 1-0 tegen de netten. Middenin de tweede helft help liep Mertens zich goed vrij, nam een bal van Llorente aan en kon relatief makkelijk zijn tweede scoren. Ook op de eerste speeldag maakte Mertens al een doelpunt, waardoor hij nu drie goals op zijn naam heeft na evenveel wedstrijden.

Napels telt zes op negen en is voorlopig vierde op één punt van leider Juventus, concurrenten Inter en Torino komen later nog in actie.

bron: Belga