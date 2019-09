ATP Metz – David Goffin vrij in eerste ronde, Steve Darcis tegen Fernando Verdasco

David Goffin (ATP 14) is als eerste reekshoofd vrij in de eerste ronde van de Moselle Open, een ATP 250-toernooi in het Franse Metz (hardcourt/524.340 euro) dat maandag van start gaat. Steve Darcis (ATP 178) treft de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 35), het vijfde reekshoofd. In de tweede ronde komt Goffin vermoedelijk de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 62) tegen, die in de eerste ronde een kwalificatiespeler treft. De Luikenaar klopte Carrano Busta recent nog in de zestiende finales van de US Open. In 2014 won Goffin het toernooi in Metz, waar hij dit jaar eerste reekshoofd is. De Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 17) is het tweede reekshoofd.

Darcis zal het in zijn eerste ronde niet onder de markt krijgen. Hij speelde drie keer eerder tegen Verdasco en kon nog nooit winnen.

bron: Belga