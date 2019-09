Oververhitte testikels en kankerwerende pizza vallen in de prijzen

Luierverversmachines, oververhitte testikels en kankerwerende pizza’s zijn slechts enkele van de onderwerpen van studies die dit jaar een Ig Nobelprijs kregen. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt voor onderzoek “dat eerst aan het lachen brengt, maar daarna aan het denken zet”, aldus de organisatie.

Zoals elk jaar worden de Ig Nobelprijzen, die ondertussen aan hun 29ste editie toe zijn, op de campus van de prestigieuze universiteit van Harvard uitgereikt. De vrolijke ceremonie valt een week voor de echte Nobelprijzen en wordt ook steevast uitgereikt door Nobelprijswinnaars.

Kakkerlakken en kubusvormige drollen







Het gaat hierbij niet noodzakelijk om nieuwe studies. Een onderzoek van vijf Japanse studenten, dat 35 jaar oud is, naar hoeveel speeksel een vijfjarig kind produceert, won dit jaar de prijs voor Chemie. De prijs voor Anatomie ging naar het vreemde onderzoek om te weten of er een temperatuurverschil te meten valt tussen de linkse en de rechtse teelbal, en werd uitgetest op Franse postbodes.

In de categorie Geneeskunde haalden Italiaanse en Nederlandse onderzoekers de prijs binnen voor hun onderzoek dat stelt dat pizza je kan beschermen tegen ziekten wanneer de pizza gemaakt en opgegeten wordt in Italië. Iets minder smakelijk is het onderwerp van de studie die concludeert dat dode gemagnetiseerde kakkerlakken zich anders gedragen dan levende gemagnetiseerde kakkerlakken. Het kakkerlakkenonderzoek kreeg er de prijs Biologie voor.

Een professor uit Iran, Iman Farahbakhsh, werd dan weer bekroond voor zijn luierverversmachine, die in juli 2018 in de Verenigde Staten gepatenteerd werd. Andere prijzen gingen dit jaar naar onderzoek over hoe en waarom wombats kubusvormige drollen laten, waarom krabben na jeuk plezierig kan zijn en welk papieren geld het vuilst is. Dat laatste blijkt de Roemeense Leu te zijn.

Bij de acceptatiespeech moeten de laureaten oppassen dat ze niet over de opgelegde tijd gaan, anders komt er een meisje herhaaldelijk roepen “Stop alsjeblieft, ik verveel me”. De winnaars van de Ig Nobelprijs ontvangen traditioneel een (waardeloos) biljet van 10 biljoen Zimbabwaanse dollar en een handdruk van de Nobelprijswinnaars.