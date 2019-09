Nieuw onlineplatform veilt overschotten van groenten en fruit

Voedselverspilling en wat je ertegen kan doen, stonden nog nooit zo in de belangstelling als vandaag de dag. Met de nieuwe veilingwebsite Frutova willen de twee oprichters overproductie en overstocks van groenten en fruit tegengaan. “Het is onze missie om te gaan voor ‘zero-waste’ van groenten en fruit in de wereld”, zeggen ze.

De oprichters berekenden dat het verschil in vraag en aanbod voor groenten en fruit in België tot 1-2% van de jaaromzet kan bedragen. Dat is goed voor ruim 5 miljard euro. Deze overschotten zijn wel al geteeld, vervoerd, verpakt en gekoeld, en hebben dus al een impact op het klimaat gehad.

Groot en klein







Verkopers kunnen op de website en binnenkort ook via de mobiele app van Frutova gratis hun producten aanbieden. Het platform mikt vooral op B2B-klanten zoals marktkramers, winkeliers en groothandelaars, maar ook sportclubs en scholen. “Frutova brengt verkopers en eindklanten rechtstreeks met elkaar in contact om zo de overstocks en overproductie weg te werken”, zegt medeoprichter Guy Claessens. “We creëren op die manier extra vraag op de markt.”

Op de website staan veilingen open van onder meer 500 kilogram paddenstoelen, 45 ton pompelmoezen en 79,8 ton bevroren pruimen. Hoewel het voornamelijk gaat over grote hoeveelheden, mogen ook particulieren aankopen doen via het platform. “We creëren niet alleen extra vraag bij nieuwe eindklanten. We dragen ook bij om mensen meer groenten en fruit te laten eten en om creatiever om te springen met oplossingen door ze te verwerken in bereidingen”, zegt Claessens. “Een groot cateringbedrijf zou zijn voedingskosten kunnen verlagen door via het platform aan te kopen.”

Frutova is een joint venture met Vavato, het onlineveilingplatform dat in 2015 werd opgericht.