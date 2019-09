Gemiddelde Europeaan is 41 jaar oud

De gemiddelde leeftijd van de bevolking in de Europese Unie bedroeg vorig jaar 43,1 jaar. In de Franse overzeese departementen Mayotte en Guyane is de gemiddelde leeftijd het laagst, respectievelijk 18,1 jaar en 26,1 jaar. In het Belgische arrondissement Veurne (West-Vlaanderen) ligt de gemiddelde leeftijd met 53,8 jaar erg hoog.

Het Europese statistiekbureau Eurostat onderzocht de gemiddelde leeftijd in 281 regio’s in 28 landen van de EU. De cijfers hebben betrekking op 2018. De gemiddelde leeftijd ligt het laagst in enkele Franse overzeese gebieden en ook in stedelijke regio’s in het Verenigd Koninkrijk, zoals Nottingham (29,9 jaar), Manchester (30 jaar), Leicester (31,8 jaar) en Southampton (32,2 jaar). Volgens Eurostat leven daar veel studenten.







De regio’s met de hoogste gemiddelde leeftijd zijn de regio Evrytania in het centrum van Griekenland (55 jaar), het arrondissement Veurne (53,8 jaar) en een aantal regio’s in het oosten van Duitsland.

We hokken samen in steden

Nog volgens Eurostat woont meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. Steden blijven steeds meer mensen aantrekken die op zoek zijn naar werk en een betere levenskwaliteit. Eurostat stelt vast dat er twee soorten steden bestaan in de EU: aan de ene kant bevinden zich de mondiale metropolen zoals Londen, Parijs, Madrid, Berlijn en Milaan en aan de andere kant zijn er de grote steden die een relatief klein stedelijk centrum hebben met 50.000 tot 100.000 inwoners. Veel van de grote steden in de EU, vooral de hoofdsteden, trekken veel migranten aan.