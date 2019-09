Cadbury is op zoek naar de nieuwe Willy Wonka

Wie als kind ooit de film ‘Charlie en de Chocoladefabriek’ heeft gezien, heeft vast weleens gedroomd over het maken van een eigen chocoladereep. Sommigen zouden caramel toevoegen, anderen stukjes koek en nog anderen chilipepers. Tijd om die droom weer boven te halen, want chocoladefabrikant Cadbury roept iedereen op om zelf een reep samen te stellen.

Dromen hoeven niet altijd bedrog te zijn. Soms volstaat het om mee te doen aan een wedstrijd om je stiekeme toekomstplannen te verwezenlijken. Kan je geen genoeg krijgen van chocolade, maar wil je weleens iets nieuws in de winkelrekken zien? Dan heeft Cadbury de ideale opdracht voor jou.

Je eigen reep







Net zoals vorig jaar organiseert het merk ook nu weer de Inventor Competition. Liefhebbers van het zoete goed kunnen via de website zelf een chocoladereep ontwerpen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want je hebt de keuze uit meer dan 90.000 smaakcombinaties. De klassiekers zijn uiteraard aanwezig, maar ook ‘bizarre’ ingrediënten zoals basilicum behoren tot de mogelijkheden. Je kan je idee inzenden tot 30 september, waarna de verschillende repen beoordeeld zullen worden op originaliteit en smaak. De beste drie kandidaten worden daarna uitgenodigd in het Cadbury Chocolate Centre of Excellence in Bournville om hun ontwerp te verwezenlijken. Gedurende drie maanden komen de drie laureaten in de winkelrekken te liggen, waarna het publiek een favoriet mag uitkiezen. Die reep blijft dan voorgoed in het assortiment. Heb jij je altijd de nieuwe Willy Wonka gewaand, dan is dit wellicht de uitgelezen kans om beroemd te worden.