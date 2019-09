VRT wil meer geld voor uitdragen Vlaamse identiteit

Als de volgende Vlaamse regering de Vlaamse identiteit wil versterken en een canon invoeren, heeft ze er alle belang bij de VRT meer te subsidiëren. Die boodschap heeft VRT-topman Paul Lembrechts via mail overgebracht aan de Vlaamse onderhandelaars, schrijft De Tijd vandaag. In de startnota stelt Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) vragen bij de “representativiteit ten aanzien van het ideologische landschap in Vlaanderen” van de VRT. Bovendien mag het Vlaams Belang op basis van de verkiezingsuitslag bestuurders aanduin bij de instelling die het wil afschaffen.

Het hoeft dus niet te verwonderen dat VRT-topman Paul Lembrechts een charmeoffensief inzet, aldus De Tijd. In zijn mail probeert hij de topanderhandelaars voor de Vlaamse regering te overtuigen dat Vlaanderen alle belang heeft bij een sterke openbare omroep. Gisteren had hij ook een gesprek met enkele ministers.







“De VRT draagt de Vlaamse identiteit in al haar verscheidenheid uit, is een fundament voor het Vlaamse erfgoed en promoot de Vlaamse muziek”, klinkt het. Daarmee speelt de VRT in op de plannen van de nieuwe Vlaamse regering. De N-VA wil werk maken van een Vlaamse canon, een lijst van ankerpunten uit de cultuur en geschiedenis. De onderhandelaars kijken ook naar de VRT voor de versterking van die Vlaamse identiteit.

Daarvoor is volgens Lembrechts meer geld nodig. De openbare omroep vraagt daarom de dotatie te verhogen van 21,9 miljoen in 2020 tot 32,7 miljoen in 2024. De volgende minister van Media krijgt de discussie meteen op zijn bord, want tegen juni moet er nieuwe beheersovereenkomst zijn.

bron: Belga